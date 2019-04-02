По поводу нарушений на выборах открыто более 70 уголовных дел

Полиция открыла 71 уголовное производство по нарушениям на выборах 2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в период с 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

"С 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По данным фактам начато 71 уголовное производство. Из них больше всего: в Днепропетровской области - 356, в Киеве - 317, Донецкой области - 264, Одесской - 222, Харьковской - 218, Полтавской - 124, Киевской - 116", - информируют в МВД.

Указано, что факты в основном связаны с незаконной агитацией - 152, фотографированием бюллетеней - 149, подкупом избирателя - 61, повреждением бюллетеня - 39, ложными сообщениями о заминировании - 18, попыткой вынесения бюллетеня из участка - 13.

Кроме того, составлено 50 административных протоколов.

Указано также, что на участковых комиссиях привлечено 39,9 тыс. полицейских, на окружных избирательных комиссиях - 518 полицейских.

Предусмотрено дежурство 147 взрывотехнических групп Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в случае поступления сообщений об обнаружении подозрительных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях во время выборов президента Украины, по которым было открыто 61 уголовное дело.

Как писало РБК-Украина, в "Опоре" заявили, что наиболее массовым нарушением во время выборов 2019 стало разглашение тайны голосования.