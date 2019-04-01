В день выборов полиция открыла 61 уголовное дело, - Князев

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 31 марта в Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях

В Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях во время выборов президента Украины, по которым было открыто 61 уголовное дело. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга по правонарушениям, зарегистрированным начиная с 31 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на 14:00 мы 61 уголовное правонарушение занесли в ЕРДР. 61 правонарушение или это 2605 фактов по статьям. Незаконная агитация - 140 сообщений; фотографирование бюллетеня - 149; подкуп избирателей - 54; повреждение бюллетеня - 38", - сообщил Князев.

По его словам, в день выборов 31 марта и в ночь выборов многие из сообщений о нарушениях не были подтверждены правоохранителями. Например, в Национальную полицию поступило 18 ложных сообщений о заминировании.

"Попытка выноса бюллетеней с участков - 13 фактов зарегистрировано в государстве", - сообщил Князев.

Напомним, в "Опоре" заявили, что наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины стало разглашение тайны голосования.

Добавим, что оперативные штабы Национальной полиции во время выборов будут работать всю ночь, пока будет продолжаться подсчет голосов.