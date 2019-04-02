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Щодо порушень на виборах відкрито понад 70 кримінальних справ


Поліція зареєструвала понад 2,5 тисячі повідомлень про порушення на виборах

Поліція відкрила 71 кримінальне провадження щодо порушень на виборах 2019. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що у період з 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.

"З 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. За даними фактами розпочато 71 кримінальне провадження. З них найбільше: у Дніпропетровській області - 356, у Києві - 317, Донецькій області - 264, Одеській - 222, Харківській - 218, Полтавській - 124,  Київській - 116", - інформують в МВС.

Вказано, що факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією - 152, фотографуванням бюлетенів - 149, підкупом виборця - 61, пошкодженням бюлетеня - 39, неправдивими повідомленням про замінування - 18, спробою винесення бюлетеня з дільниці - 13.

Крім того, складено 50 адміністративних протоколів.

Вказано також, що на дільничних комісіях залучено 39,9 тис. поліцейських, на окружних виборчих комісіях - 518 поліцейських.

Передбачено чергування 147 вибухотехнічних груп Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій на випадок надходження повідомлень про виявлені підозрілі предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення під час виборів президента України, за якими було відкрито 61 кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, в "Опорі" заявили, що найбільш масовим порушенням під час виборів 2019 стало розголошення таємниці голосування.

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