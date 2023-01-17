Повноваження нардепа-колаборанта Ковальова припинено, - Стефанчук

У вівторок, 17 січня, повноваження нардепа-колаборанта Олексія Ковальова було припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Верховної ради України Руслана Стефанчука.
"Доля колаборантів та зрадників", - йдеться у повідомленні.
"У зв‘язку зі смертю. Не співчуваю", - додав голова Верховної ради.
Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду "заступника голови" в незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".
Вже у серпні Слідчий комітет Росії підтвердив смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова. Зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення.
Сьогодні повідомлялось, що Верховна рада має документальні підтвердження, що нардеп-колаборант Олексій Ковальов мертвий.
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