Полномочия нардепа-коллаборанта Ковалева приостановлены, - Стефанчук

Во вторник, 17 января, полномочия нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева были прекращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"В связи со смертью. Не сочувствую", - добавил председатель Верховной рады.

"Судьба коллаборантов и предателей", - говорится в сообщении.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность "замглавы" в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".

Уже в августе Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

Сегодня сообщалось, что Верховная рада имеет документальные подтверждения, что нардеп-коллаборант Алексей Ковалев мертв.

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