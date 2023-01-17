ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полномочия нардепа-коллаборанта Ковалева приостановлены, - Стефанчук

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 20:09
Полномочия нардепа-коллаборанта Ковалева приостановлены, - Стефанчук Фото: Алексей Ковалев (facebook_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 17 января, полномочия нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева были прекращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Судьба коллаборантов и предателей", - говорится в сообщении.

Полномочия нардепа-коллаборанта Ковалева приостановлены, - СтефанчукСтефанчук опубликовал распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева.

"В связи со смертью. Не сочувствую", - добавил председатель Верховной рады.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность "замглавы" в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".

Уже в августе Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

Сегодня сообщалось, что Верховная рада имеет документальные подтверждения, что нардеп-коллаборант Алексей Ковалев мертв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Верховная рада Война в Украине
NEWS
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление