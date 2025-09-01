Повноваження МЗС можуть розширити: про що йдеться

Санкції проти Росії

Варто зауважити, що станом на зараз ініціатива щодо застосування санкцій може виходити від президента, парламенту, Кабміну, Нацбанку або СБУ.

Рішення про їх запровадження ухвалює Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), а потім санкції оформляють указом президента.

Якщо йдеться про секторальні санкції, то їх додатково затверджує Верховна Рада протягом 48 годин.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, які причетні до незаконного вивезення ресурсів і культурних цінностей з окупованих територій.