Повноваження МЗС можуть розширити: про що йдеться

Ілюстративне фото: МЗС зможе ініціювати санкції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ України може отримати право вносити пропозиції щодо санкцій. Відповідний законопроєкт схвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Згідно з текстом документа, МЗС зможе ініціювати пропозиції щодо санкцій і виносити їх на розгляд РНБО.

Також законопроєктом передбачається, щоб українські санкції застосовувалися автоматично на підставі рішень Євросоюзу, США та інших партнерів.

Документ також містить пропозицію про порядок скасування санкцій. Згідно із законопроєктом, це має робити той самий орган, який їх запроваджував, якщо мета санкцій досягнута або змінилися підстави.

Санкції проти Росії

Варто зауважити, що станом на зараз ініціатива щодо застосування санкцій може виходити від президента, парламенту, Кабміну, Нацбанку або СБУ.

Рішення про їх запровадження ухвалює Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), а потім санкції оформляють указом президента.

Якщо йдеться про секторальні санкції, то їх додатково затверджує Верховна Рада протягом 48 годин.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, які причетні до незаконного вивезення ресурсів і культурних цінностей з окупованих територій.

