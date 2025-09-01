Полномочия МИД могут расширить: о чем речь

Санкции против России

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас инициатива по применению санкций может исходить от президента, парламента, Кабмина, Нацбанка или СБУ.

Решения об их введении принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а затем санкции оформляются указом президента.

Если речь идет о секторальных санкциях, то их дополнительно утверждает Верховная Рада в течение 48 часов.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против лиц, которые причастны к незаконному вывозу ресурсов и культурных ценностей из оккупированных территорий.