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Повномасштабної війни з Росією можна було уникнути: Резніков назвав умови

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Повномасштабному вторгненню російських військ в Україну можна було запобігти. Для цього країни Заходу мали прийняти низку важливих рішень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це під час пресконференції заявив голова Міноборони України Олексій Резніков.

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби припинили доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їхній газ, що все одно зробили в результаті, якби почали блокувати російські активи олігархів - цієї війни можна було б уникнути", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, раніше екс-прем'єр Британії Борис Джонсон зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не напав би на Україну, якби НАТО вистачило сміливості прийняти країну в Альянс.

Також ми писали, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, війна Росії проти України - це давно задуманий план Кремля щодо розширення держави.

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