RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полномасштабной войны с Россией можно было избежать: Резников назвал условия

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину можно было предотвратить. Для этого страны Запада должны были принять ряд важных решений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если остановили бы "Северный поток-2", если бы прекратили доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов - этой войны можно было бы избежать", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не напал бы на Украину, если бы у НАТО хватило смелости принять страну в Альянс.

Также мы писали, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, война России против Украины - это давно задуманный план Кремля по расширению государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияSWIFTАлексей РезниковСеверный поток-2Война России против Украины