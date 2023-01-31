ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 31 січня 2023 08:50
Джонсон назвав умову, за якої Путін не наважився б напасти на Україну Фото: Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін наважився на вторгнення в Україну, оскільки знав, що вона не збирається вступити в НАТО. Якби Захід мав рішучість привести українців до Альянсу, то цієї війни вдалося б уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку екс-прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона для The Washington Post.

"Десятиліттями ми використовували дипломатичну двослівність щодо НАТО та України - і це закінчилося повною катастрофою. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето", - пише Джонсон.

Він зазначив, весь цей час Захід недвозначно давав зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето.

"Результат - найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - заявив Джонсон.

На його думку, Путін розпочав повномасштабну війну, оскільки в НАТО не дуже серйозно ставилися до захисту України.

"Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз масштабна - 83 відсотки", - звернув увагу Джонсон.

Як він підкреслив, якщо раніше люди стверджували, що "Україна не є належним чином військово-сумісною з НАТО", то сьогодні українці розгортають величезну різноманітність техніки з країн Альянсу, причому з неперевершеною майстерністю та відвагою.

"Немає абсолютно нічого, чого Альянс міг б навчити українців щодо ведення війни - насправді, є багато чого, чого вони могли б навчити нас...Путін не вторгся, бо думав, що Україна не збирається вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, з багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України", - констатував Джонсон.

У підсумку він додав, якби Захід був достатньо сміливим та послідовним, щоб привести Україну до НАТО, тоді цієї повної катастрофи вдалося б запобігти.

"Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і почати процес прийняття України до НАТО, і почати його зараз", - підсумував Джонсон.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон закликав західні країни передати Україні всю необхідно зброю для боротьби проти Росії, аби якомога швидше закінчити загарбницьку війну та висловив сподівання, що українці здобудуть перемогу в 2023 році.

Також британський екс-прем'єр запевняв, що Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України, якою він та його оточення постійно погрожує.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті