З повного оточення. Бійці Нацгвардії евакуювали пораненого на Покровському напрямку

"Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянам, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення у бою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

Додамо, що бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку.