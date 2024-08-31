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З повного оточення. Бійці Нацгвардії евакуювали пораненого на Покровському напрямку

Фото: бійці Нацгвардії показали евакуацію пораненого на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці "Червоної Калини" евакуювали пораненого під час запеклих боїв на Покровському напрямку. Його вивезли з повного оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянам, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення у бою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

Додамо, що бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку. 

Ситуація на фронті в Україні

За даними на 31 серпня найважчим напрямом фронту залишається Покровський. Окупанти за останню добу також активізувалися на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

У звіті Інституту вивчення війни також йдеться, що на Куп'янському напрямку окупанти захопили Стельмахівку Сватівського району Луганської області, а під Донецьком загарбники просунулися, зокрема, на північ від Костянтинівки.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьПокровськЕвакуація