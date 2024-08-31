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Из полного окружения. Бойцы Нацгвардии эвакуировали раненого на Покровском направлении

Фото: бойцы Нацгвардии показали эвакуацию раненого на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы "Красной Калины" эвакуировали раненого во время ожесточенных боев на Покровском направлении. Его вывезли из полного окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Под прикрытием бронетехники, которая оперативно зашла на горячий участок и вела огонь по россиянам, с помощью бронетранспортера М113 был успешно эвакуирован бойец, получивший ранение в бою", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гвардейец был доставлен на стабилизационный пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Добавим, что бойцы "Красной Калины" ведут бои на самом горячем участке фронта - на Покровском направлении.

Ситуация на фронте в Украине

По данным на 31 августа самым трудным направлением фронта остается Покровское. Оккупанты за последние сутки также активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

В отчете Института изучения войны также говорится, что на Купянском направлении оккупанты захватили Стельмаховку Сватовского района Луганской области, а под Донецком захватчики продвинулись, в частности, к северу от Константиновки.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьПокровскЭвакуация