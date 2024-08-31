Из полного окружения. Бойцы Нацгвардии эвакуировали раненого на Покровском направлении

"Под прикрытием бронетехники, которая оперативно зашла на горячий участок и вела огонь по россиянам, с помощью бронетранспортера М113 был успешно эвакуирован бойец, получивший ранение в бою", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гвардейец был доставлен на стабилизационный пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Добавим, что бойцы "Красной Калины" ведут бои на самом горячем участке фронта - на Покровском направлении.