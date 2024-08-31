На фронті зменшилася кількість атак, але ситуація напружена: зведення Генштабу

Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. Окупанти за останню добу також активізувалися на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення на фронті. Це більше, ніж було ще тиждень тому, але менше, ніж було зафіксовано попередньої доби.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку було 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На інших напрямках обстановка без змін.