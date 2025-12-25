ua en ru
Повний зміст мирного плану та удар по базі морських дронів у Криму: новини за 24 грудня

Україна, Четвер 25 грудня 2025 06:30
Повний зміст мирного плану та удар по базі морських дронів у Криму: новини за 24 грудня
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський розкрив зміст мирного плану з 20 пунктів. Тим часом українські захисники вдарили по базі морських дронів у тимчасово окупованому Криму.

Більш детально про те, що сталося в середу, 24 грудня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський уперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список

Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Утім, окрім базового документа є також і окремі доповнення за напрямками, зазначив президент Володимир Зеленський.

Наразі обговорюється драфт мирного плану - політичного документа між Україною, США, Європою та росіянами. За словами Зеленського, у 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи.

ЗСУ атакували завод ракетного палива в РФ і базу морських дронів у Криму, - Генштаб

Сили оборони в ніч на 24 грудня вразили завод із виробництва ракетного палива в РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.

Також у місті Єфремов Тульської області РФ вражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного палива.

Папа Римський запропонував "24 години миру" після масованих атак РФ по Україні

Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво і знову закликав до "24 годин миру".

"Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру", - заявив Лев XIV під час звернення з Кастель Гандольфо ввечері 23 грудня.

У Москві ліквідували поліцейських, які катували українських полонених, - джерела

У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії. Вони брали участь у війні проти України і, зокрема, катували українських військовополонених, повідомили джерела РБК-Україна в ГУР.

За їхніми словами, близько першої години ночі місцевий житель, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.

Росіяни ходять через кордон: у ЗСУ розповіли про прорив у Грабівському

Російським окупантам вдалося закріпитися в Грабівському на прикордонні Сумської області.

Там до сотні ворогів: це не так звана "елітка" російської армії, але й не вчорашні "мобіки", які не знають, як воювати, зазначив речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

