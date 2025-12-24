У Москві ліквідували поліцейських, які катували українських полонених , - джерела

В ніч на 24 грудня у Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії. Вони брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили джерела, близько першої години ночі місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.

Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.

Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.