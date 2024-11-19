Повний план стійкості України з додатками буде представлено у грудні, - Зеленський

Повний план внутрішньої стійкості України з усіма додатками буде представлено у грудні цього року. Він стане першою українською доктриною, яка має провести країну від війни до миру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді.
"Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав Зеленський.
Президент окреслив чотири пункти плану:
Також, як розповів Зеленський, у плані є ще шість пунктів:
"Та ще один, десятий пункт плану стійкості, який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - додав президент.
Він зазначив, що всі десять пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.
Нашгадаємо, на початку листопада під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський анонсував план стійкості України. Тоді він розповів, що уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується досягнення цілей на фронті.
Внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги. Одним із його пунктів, зокрема, є політика героїв.
Сьогодні, 19 листопада, Зеленський презентував план стійкості України у Верховній Раді. Як розповів президент, він складається із десяти пунктів. Детальніше про план стійкості України читайте у матеріалі РБК-Україна.
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