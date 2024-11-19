Полный план стойкости Украины с дополнениями будет представлен в декабре, - Зеленский

"Полностью план внутренней стойкости для нашего государства со всеми дополнениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал Зеленский.

Президент очертел четыре пункта плана:

единство;

фронт;

оружие;

деньги.

Также, как рассказал Зеленский, в плане есть еще шесть пунктов:

Энергетика - наиболее закрытая из-за преступного стремления России вбросить Украину в блекаут.

Безопасность - речь идет именно о внутренней безопасности в наших городах и общинах.

Общества - пункт взаимодействия между государством и местным самоуправлением.

Человеческий капитал - пункт, посвященный нашей стратегической задаче - создать все условия для украинцев всех поколений и любого происхождения, чтобы жить и развиваться в Украине.

Культурный суверенитет - как логический результат роста человеческого капитала в Украине.

"И еще один, десятый пункт плана стойкости, который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - добавил президент.

Он отметил, что все десять пунктов внутреннего плана стойкости вместе с дополнениями к каждому пункту фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.