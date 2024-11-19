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Полный план стойкости Украины с дополнениями будет представлен в декабре, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Полный план внутренней стойкости Украины со всеми дополнениями будет представлен в декабре этого года. Он станет первой украинской доктриной, которая должна провести страну от войны к миру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.

"Полностью план внутренней стойкости для нашего государства со всеми дополнениями будет представлен и передан в декабре этого года", - сказал Зеленский.

Президент очертел четыре пункта плана:

  • единство;
  • фронт;
  • оружие;
  • деньги.

Также, как рассказал Зеленский, в плане есть еще шесть пунктов:

  • Энергетика - наиболее закрытая из-за преступного стремления России вбросить Украину в блекаут.
  • Безопасность - речь идет именно о внутренней безопасности в наших городах и общинах.
  • Общества - пункт взаимодействия между государством и местным самоуправлением.
  • Человеческий капитал - пункт, посвященный нашей стратегической задаче - создать все условия для украинцев всех поколений и любого происхождения, чтобы жить и развиваться в Украине.
  • Культурный суверенитет - как логический результат роста человеческого капитала в Украине.

"И еще один, десятый пункт плана стойкости, который подытоживает путь нашего государства и народа в течение тысячи дней этой войны и одновременно оставляет моральную основу для жизни Украины в будущем, - это политика героев", - добавил президент.

Он отметил, что все десять пунктов внутреннего плана стойкости вместе с дополнениями к каждому пункту фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру.

План стойкости Украины

Напомним, в начале ноября во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план стойкости Украины. Тогда он рассказал, что правительство и военное командование работает над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается достижения целей на фронте.

Внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы. Одним из его пунктов, в частности, политика героев.

Сегодня, 19 ноября, Зеленский представил план стойкости Украины в Верховной Раде. Как рассказал президент, он состоит из десяти пунктов. Подробнее о плане стойкости Украины читайте в материале РБК-Украина.

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