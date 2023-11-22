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Повністю автономний об'єкт. Партизани показали фото з бази росіян у Тольятті

Ілюстративне фото: партизани показали фото з бази росіян у Тольятті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани у Тольятті виявили військову базу росіян, на якій ймовірно зберігаються різні типи боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти активно працюють у Тольятті і передають інформацію про місця дислокації ВС РФ і військові бази. Цього разу було здійснено вилазку на військовий об'єкт у Кунеївському лісі" - пише "АТЕШ".

За їх даними, територія російської бази обгороджена колючим дротом, камерами спостереження та іншими засобами захисту. При цьому об'єкт повністю автономний - має власну систему подачі води та водосховище.

Згідно з отриманою інформацією там зберігаються різні типи боєприпасів.

 Фото: база РФ у Тольятті (t.me/atesh_ua)

"АТЕШ" допомагає виявляти військові об'єкти окупантів

Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.

Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.

А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).

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