RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полностью автономный объект. Партизаны показали фото из базы россиян в Тольятти

Иллюстративное фото: партизаны показали фото из базы россиян в Тольятти (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны в Тольятти обнаружили военную базу россиян, на которой, вероятно, хранятся различные типы боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЭШ ".

"Наши агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации ВС РФ и военных базах. На этот раз была совершена вылазка на военный объект в Кунеевском лесу" - пишет "АТЕШ".

По их данным, территория российской базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. При этом объект полностью автономен – имеет собственную систему подачи воды и водохранилища.

Согласно полученной информации там хранятся разные типы боеприпасов.

Фото: база РФ в Тольятти (t.me/atesh_ru)

"АТЕШ" помогает выявлять военные объекты оккупантов

Партизаны обнаружили большое место дислокации оккупантов в районе Джанкоя (Крым). Объект хорошо охраняется и оцеплен оборонительными сооружениями.

Также партизаны устроили вылазку на военную базу российских войск в захваченной оккупантами Новоалексеевке Херсонской области. Ее враг использует как временный пункт дислокации.

А недавно партизаны обнаружили ПВО российских войск у временно оккупированного Симферополя (Крым).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияТольяттиВойна России против Украины