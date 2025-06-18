"Повна неадекватність": у МЗС відповіли на вимогу РФ знищити надану зброю

Допомога США Україні

Зауважимо, що початку минулого місяця стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів.

Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за президентства Дональда Трампа. Варто зауважити, що після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні ще не фіксувалися.

Окрім цього Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

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