"Полная неадекватность": в МИД ответили на требование РФ уничтожить предоставленное оружие

Помощь США Украине

Заметим, что в начале прошлого месяца стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов.

Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия при президентстве Дональда Трампа. Стоит заметить, что после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине еще не фиксировались.

Кроме этого Соединенные Штаты Америки одобрили передачу ракет из Германии в Украину. Речь идет о более двух сотнях единиц.

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