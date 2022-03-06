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Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ

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Токио, Воскресенье 06 марта 2022 10:00
Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ Фото: Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ (РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Японии рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Новые меры могут существенно повлиять на энергетический сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть вероятность, что мы можем ввести дальнейшие санкции, которые могут иметь последствия для энергетического сектора через финансовые учреждения, участвующие в транзакциях. Санкции могут оказать большое влияние на средства к существованию людей, поэтому нам придется искать их понимания ради солидарности с Украиной", - заявил Хиросигэ Сэко, генеральный секретарь верхней палаты Либерально-демократической партии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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