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Вплинуть на енергетичний сектор. Японія має намір ввести додаткові санкції проти РФ

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Токіо, Неділя 06 березня 2022 10:00
Вплинуть на енергетичний сектор. Японія має намір ввести додаткові санкції проти РФ Фото: Японія має намір ввести додаткові санкції проти РФ (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Японії розглядає можливість ввести додаткові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Нові заходи можуть суттєво вплинути на енергетичний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є ймовірність, що ми можемо ввести подальші санкції, які можуть мати наслідки для енергетичного сектора через фінансові установи, які беруть участь у транзакціях. Санкції можуть мати великий вплив на засоби до існування людей, тому нам доведеться шукати їх розуміння заради солідарності з Україною", - заявив Хіросіге Секо, генеральний секретар верхньої палати Ліберально-демократичної партії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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