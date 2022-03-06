Вплинуть на енергетичний сектор. Японія має намір ввести додаткові санкції проти РФ

Уряд Японії розглядає можливість ввести додаткові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Нові заходи можуть суттєво вплинути на енергетичний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є ймовірність, що ми можемо ввести подальші санкції, які можуть мати наслідки для енергетичного сектора через фінансові установи, які беруть участь у транзакціях. Санкції можуть мати великий вплив на засоби до існування людей, тому нам доведеться шукати їх розуміння заради солідарності з Україною", - заявив Хіросіге Секо, генеральний секретар верхньої палати Ліберально-демократичної партії.