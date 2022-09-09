Повлияет ли контрнаступление ВСУ на обмен пленными: ответ разведки

Контрнаступательные действия украинских военных повлияют на обмен пленными с Россией, но это влияние будет исключительно положительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.