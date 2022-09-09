ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях, - ООН

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 15:55
Пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях, - ООН Фото: пленных украинских военных пытают в РФ и на оккупированных территориях (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ не предоставляет доступа к пленным украинским военным, которые находятся на ее территории и на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила об этом на пресс-конференции в Женеве.

"Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что есть задокументированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", - заявила Богнер.

Напомним, что оккупанты держат в подвалах 7 похищенных жителей Каховской общины.

Также Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами, который находился в их плену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война в Украине
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире