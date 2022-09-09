Чи вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими: відповідь розвідки

Контрнаступальні дії українських військових повпливають на обмін полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.