RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими: відповідь розвідки

Фото: контрнаступ ЗСУ позитивно вплине на обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Контрнаступальні дії українських військових повпливають на обмін полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Контрнаступ вплине (на обмін полоненими - ред.). Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдаки цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине у позитивному ключі", - сказав він.

Юсов додав, що українським захисникам, які знаходяться у полоні в окупантів, та їхні рідним надзвичайно важко. Проте Україна робить усе можливе для повернення бійців додому.

Нагадаємо, в ООН повідомляли, що Росія не надає доступу до українських військополонених, які перебувають на її території та на окупованих територіях України.

Окрім того, місія ООН зі з'ясування фактів має найближчими днями прибути в Оленівку Донецької області, де в кінці липня було вбито понад 50 українських полонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиОбмін полоненими