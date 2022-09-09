Чи вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими: відповідь розвідки

Контрнаступальні дії українських військових повпливають на обмін полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Контрнаступ вплине (на обмін полоненими - ред.). Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдаки цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине у позитивному ключі", - сказав він.
Юсов додав, що українським захисникам, які знаходяться у полоні в окупантів, та їхні рідним надзвичайно важко. Проте Україна робить усе можливе для повернення бійців додому.
Нагадаємо, в ООН повідомляли, що Росія не надає доступу до українських військополонених, які перебувають на її території та на окупованих територіях України.
Окрім того, місія ООН зі з'ясування фактів має найближчими днями прибути в Оленівку Донецької області, де в кінці липня було вбито понад 50 українських полонених.
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