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Повлияет ли контрнаступление ВСУ на обмен пленными: ответ разведки

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Пятница 09 сентября 2022 19:50
Повлияет ли контрнаступление ВСУ на обмен пленными: ответ разведки Фото: контрнаступ ВСУ положительно повлияет на обмен пленными (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрнаступательные действия украинских военных повлияют на обмен пленными с Россией, но это влияние будет исключительно положительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Контрнаступление повлияет (на обмен пленными - ред.). Мы видим, как украинские Вооруженные силы берут в плен отступающих россиян, которые понимают безысходность своей ситуации. И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет, и повлияет в положительном ключе", - сказал он.

Юсов добавил, что украинским защитникам, которые находятся в плену у оккупантов, и их родным чрезвычайно трудно. Однако Украина делает все возможное для возвращения бойцов домой.

Напомним, в ООН сообщали, что Россия не предоставляет доступа к украинским военнопленным, которые находятся на ее территории и на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в Еленовку Донецкой области, где в конце июля было убито более 50 украинских пленных.

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Главное управление разведки Обмен пленными
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