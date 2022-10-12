Повітряний щит. Як Україна хоче захистити небо та чим допомагає Захід

Після масштабних російських ракетних атак, Україна продовжила активно працювати над захистом свого неба. Сьогодні було передано першу німецьку систему ППО IRIS-T, що є частиною плану президента України Володимира Зеленського по створенню так званого "повітряного щиту".

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо на тему протиповітряної оборони України та допомоги Заходу у цьому напрямку.

"Повітряний щит" для України

Про створення "повітряного щита" для України почали говорити ще у вересні. Під "повітряним щитом" мається на увазі надання Україні засобів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації.

"Одним із визначальних чинників гарантій безпеки має бути "повітряний щит". Тобто це новітні системи ППО. І світ має це розуміти. Бо захист українського неба має бути однією із важливих складових майбутньої конфігурації безпеки в Європі", - заявляв заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Вже у вівторок, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський говорив про "повітряний щит" під час наради G7.

"Важливо, щоб ми мали достатньо ракет до наданих систем ППО і ПРО. Завтра на "Рамштайні" я б хотів, щоб наші міністри оборони обговорили це. Пане президент Франції, пане прем'єр Італії, ми дуже очікуємо на постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - сказав він.

Зеленський також звернувся до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди з проханням фінансової підтримки для створення повітряного щита для України.

Які системи просить Україна та що вже отримала

Від початку російського вторгнення Україна почала звертатись до партнерів із проханням, аби їй надали сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборон.

IRIS-T

Україна стала першою країною у світі, на озброєння якої надійде найновіший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T (SLM). Очікується, що він суттєво підвищить можливості щодо знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет.

Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км. Стало відомо, що у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T. Наступні установки планується передати вже наступного року.

NASAMS

США спочатку передадуть Україні дві батареї систем NASAMS, кожна з яких може мати до восьми пускових установок. Батарея NASAMS - це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, що буде бачити цілі. Перемовини щодо передачі Україні NASAMS розпочалися ще у перші дні повномасштабної війни, але рішення щодо таких поставок приймаються не швидко.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО створена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах. NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. США уклали контракт на 182 млн доларів, що передбачає передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році.

SAMP-T

На терміновому саміті G7 президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію якнайшвидше надати ППО SAMP-T.

Комплекс ППО SAMP-T було прийнято на озброєння після комплексних випробувань у 2006 році. Сьогодні він перебуває на озброєнні Франції та Італії.Він призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів. Ракети SAMP-T готові збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також різні безпілотники за будь-яких погодних умов, навіть при застосуванні різних перешкод великої інтенсивності.

Раніше Україна вже зверталася до Франції з проханням передати одну або кілька батарей комплексу ППО цього типу. У міноборони Франції відповіли, що вільні комплекси мають несправні акумулятори і потрібен час на приведення їх у робочий стан.

Як змінилась позиція партнерів після масованих ракетних ударів по Україні

Нещодавно стали з'являтись повідомлення, що перед наближення зими Україна змінила перелік необхідної зброї для отримання в США. Тепер пріорітетними стають системи ППО.

Серія останніх ракетних ударів по українських містах та ключовій інфраструктурі актуалізувала давні заклики уряду до своїх союзників. Мова йде про більш досконалі систем протиповітряної оборони та зброї більшої дальності. Майже одразу західні партнери відреагували на нові виклики та вирішили прискорити процес передачі систем ППО.

Постачання IRIS-T мали розпочатися в листопаді, але вчора, 10 жовтня, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала передачу "найближчими днями" після масованого ракетного удару російських військ по території України. Вже наступного дня стало відомо, що першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T було передано до України.

У понеділок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою бесіди були постачання Україні систем ППО. Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО.

Пізніше стало відомо, що США працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони NASAMS для українських військових, про що заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, то ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестануть працювати", - заявив сьогодні Зеленський на нараді з лідерами G7.