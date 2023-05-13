У повітряний простір Польщі залетів аеростат з Білорусі

"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що оперативний командувач прийняв рішення направити чергових сил територіальної оборони для пошуку аеростата. Наразі об'єкт не знайшли.

Нагадаємо, наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

Пізніше у Польщі заявили, що ракета, ймовірно, належала польській армії та могла впасти у лісі під час військових навчань.

Проте польські ЗМІ встановили, що у лісі біля Бидгоща було виявлено уламки російської крилатої ракети Х-55.

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