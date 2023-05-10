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Знайдена на півночі Польщі ракета Х-55 могла бути випущена з російського літака, - ЗМІ

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Бидгощ, Середа 10 травня 2023 13:03
Знайдена на півночі Польщі ракета Х-55 могла бути випущена з російського літака, - ЗМІ Фото: ЗМІ вважають, що у Польщі знайшли уламки російської ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі вважають, що у лісі біля Бидгоща знайшли уламки російської крилатої ракети. Мова йде про авіаційну ракету Х-55.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Видання посилається на висновки Технічного інституту Повітряних сил, який проводить для прокуратури експертизу уламків, якій знайшли у лісі на півночі Польщі. Ймовірно, там виявили залишки російської Х-55, якої немає ні на складах, ні на озброєнні польської армії.

Польські ЗМІ вважають, що ракета прилетіла зі східного кордону, натякаючи на Білорусь. Видання нагадало, що у середині грудня минулого року росіяни вчергове масовано обстріляли Україну. Тоді для атаки використовували бомбардувальники Су-34, які дислокувалися у Білорусі.

"Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети", - зазначають журналісти.

При цьому RMF FM припускає, що польські військові, ймовірно, проігнорували або приховали інцидент з порушенням повітряного простору, оскільки вони не повідомили у прокуратуру про нього.

Нагадаємо, наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ній були написи російською мовою.

Пізніше у Польщі заявили, що ракета, ймовірно, належала польській армії і могла впасти у лісі під час військових навчань.

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