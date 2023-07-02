В Повітряних силах не виключають поставки до Росії іранських дронів Mohajer-6

Російська Федерація може отримати від Ірану не лише БпЛА типу Shahed, але й Mohajer-6. Співпраця між країнами продовжується.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Як відзначив Ігнат, те, що Російська Федерація регулярно отримує від Ірану ударні БпЛА - не викликає сумніву. Зокрема це підтверджується регулярними перельотами військово-транспортних літаків з Тегерану до Москви. Також фіксуються перевезення морським шляхом Каспійським морем. Йдеться про Астрахань й Махачкалу, які без проблем приймають вантажі з Ірану.
За словами речника Повітряних сил, питання полягає в тому, які обсяги Іран готовий надавати Росії та чи зможе країна-окупант в майбутньому виготовляти дрони на свої території, або ж на території інших країн.
"Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави–окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6", - зауважив Ігнат.
Ще минулого року Україна вперше заявила про те, що Російська Федерація отримує від Ірану "Шахеды". Ця інформація з'явилася після того, як бійцям ЗСУ вдалося збити перші БПЛА.
Кремль й Тегеран тривалий час заперечували цю інформацію. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США. Через деякий час Іран заявив, що надав невелику кількість "до початку конфлікту".
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