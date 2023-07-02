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В Воздушных силах не исключают поставки в Россию иранских дронов Mohajer-6

Фото: Mohajer-6 (кадр по видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может получить от Ирана не только БпЛА типа Shahed, но и Mohajer-6. Сотрудничество между странами продолжается.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Игнат, то, что Российская Федерация регулярно получает от Ирана ударные БпЛА - не вызывает сомнения. В частности это подтверждается регулярными перелетами военно-транспортных самолетов из Тегерана в Москву. Также фиксируются перевозки морским путем по Каспийскому морю. Речь идет об Астрахани и Махачкале, которые без проблем принимают грузы из Ирана.

По словам представителя Воздушных сил, вопрос заключается в том, какие объемы Иран готов предоставлять России и сможет ли страна-оккупант в будущем производить дроны на своей территории, или же на территории других стран.

"В конце концов, сотрудничество Ирана с Москвой продолжается, не только Shahed, возможно и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем такие, как Mohajer-6", - отметил Игнат.

Поставки иранского оружия в Россию

Еще в прошлом году Украина впервые заявила о том, что Российская Федерация получает от Ирана "Шахеды". Эта информация появилась после того, как бойцам ВСУ удалось сбить первые БПЛА.

Кремль и Тегеран долгое время отрицали эту информацию. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США. Через некоторое время Иран заявил, что предоставил небольшое количество "до начала конфликта".

Войска РФ применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

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