В Повітряних силах не виключають поставки до Росії іранських дронів Mohajer-6

Російська Федерація може отримати від Ірану не лише БпЛА типу Shahed, але й Mohajer-6. Співпраця між країнами продовжується.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як відзначив Ігнат, те, що Російська Федерація регулярно отримує від Ірану ударні БпЛА - не викликає сумніву. Зокрема це підтверджується регулярними перельотами військово-транспортних літаків з Тегерану до Москви. Також фіксуються перевезення морським шляхом Каспійським морем. Йдеться про Астрахань й Махачкалу, які без проблем приймають вантажі з Ірану.

За словами речника Повітряних сил, питання полягає в тому, які обсяги Іран готовий надавати Росії та чи зможе країна-окупант в майбутньому виготовляти дрони на свої території, або ж на території інших країн.

"Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави–окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6", - зауважив Ігнат.

Постачання іранської зброї до Росії

Ще минулого року Україна вперше заявила про те, що Російська Федерація отримує від Ірану "Шахеды". Ця інформація з'явилася після того, як бійцям ЗСУ вдалося збити перші БПЛА.

Кремль й Тегеран тривалий час заперечували цю інформацію. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США. Через деякий час Іран заявив, що надав невелику кількість "до початку конфлікту".

Війська РФ застосовують дрони-камікадзе для завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.