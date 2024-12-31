У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищила українська ППО у 2024 році

Як розповіли у Повітряних силах, у 2024 році ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних дронів, ніж торік. До того ж з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні "Шахеди".

"Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села", - зазначили військові.

Окрім того, протягом цього року противник наростив як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

"Попри щоденні атаки ворога, Повітряні сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною. У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня", - розповіли у Повітряних силах.

Також у цьому році протиповітряною обороною України було збито 40 літаків та 6 вертольотів противника.

Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них - на бойове застосування західних засобів ураження.

"Майже три роки великої війни наші воїни стримують російське вторгнення, б’ються за майбутнє держави, за український народ. Україна все ще потребує максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків, для того, щоб перемогти ворога і надійно закрити небо над Україною!", - наголосили військові.