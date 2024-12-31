В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожила украинская ПВО в 2024 году

Как рассказали в Воздушных силах, в 2024 году враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных дронов, чем в прошлом году. К тому же появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "Шахеды".

"Таким образом враг пытается максимально усложнить воздушную обстановку, перегрузить нашу ПВО и истощить наших защитников неба. Кроме того, вражеские самолеты запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села", - отметили военные.

Кроме того, в течение этого года противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

"Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы, вместе со всеми Силами обороны, продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", - рассказали в Воздушных силах.

Также в этом году противовоздушной обороной Украины было сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника.

Авиация Воздушных сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из них - на боевое применение западных средств поражения.

"Почти три года большой войны наши воины сдерживают российское вторжение, сражаются за будущее государства, за украинский народ. Украина все еще нуждается в максимальной поддержке запада, поставки вооружения, средств ПВО и современных многоцелевых самолетов, для того, чтобы победить врага и надежно закрыть небо над Украиной!", - отметили военные.