У Повітряних силах розповіли про особливості масованої атаки по Україні

"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", - розповів він, додавши, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

"Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі", - розповів Євлаш.

Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням "Кинджалів".

"Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем", - констатував він.

Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки "шахеди".

"Так, "шахедів" не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети", - резюмував він.

Обстріл України

Буквально 25 квітня Євлаш не виключав, що російські війська можуть зважитися на масовану атаку по Україні, поки ЗСУ не отримали нову допомогу від США. І вже 27 квітня загарбники завдали нового масованого удару.

Загалом окупанти запустили по Україні 34 ракети, 21 з яких вдалося збити. Зокрема, загарбники запускали "Калібри" з двох підводних човнів, які виводять із місць базування досить рідко.

Днем раніше військові повідомляли про виведення в Чорне море двох субмарин загальним залпом на 8 ракет типу "Калібр".