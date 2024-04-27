В Воздушных силах рассказали об особенностях массированной атаки по Украине

"Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря", - рассказал он, добавив, что удалось сбить 6 из 8 ракет этого типа.

Кроме того, по данным спикера, оккупанты начали интенсивно атаковать, подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбивания Ту-22М3.

"Некоторое время они взяли паузу. И вот сейчас снова начали наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре", - рассказал Евлаш.

Также, по его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением "Кинжалов".

"Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем", - констатировал он.

В то же время, по данным Евлаша, враг не использовал при атаке "шахеды".

"Да, "шахедов" не было, как уже в течение нескольких последних дней. Почему так? Наверное, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", - резюмировал он.

Обстрел Украины

Буквально 25 апреля Евлаш не исключал, что российские войска могут решиться на массированную атаку по Украине пока ВСУ не получили новую помощь от США. И уже 27 апреля захватчики нанесли новый массированный удар.

В общей сложности, оккупанты запустили по Украине 34 ракеты, 21 из которых удалось сбить. В частности, захватчики запускали "Калибры" с двух подводных лодок, которые выводят из мест базирования достаточно редко.

Днем ранее военные сообщали про вывод в Черное море двух субмарин общим залпом на 8 ракет типа "Калибр".