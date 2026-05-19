На Київ летіло 90% дронів-імітаторів: у ПС розкрили деталі однієї з атак на столицю

Ігнат розповів, що кілька тижнів тому під час атаки на Київ дронів-імітаторів типу "Пародія" було близько 90%.

"Росіяни вирішили перевірити на пильність нашу протиповітряну оборону", - сказав він.

За його словами, таким чином противник намагається перевантажити систему української ППО, змушуючи її реагувати на велику кількість хибних цілей і витрачати дефіцитні боєприпаси.

Він додав, що у таких умовах кількісний фактор відіграє важливу роль, адже навіть імітаційні дрони змушують ППО працювати в повному режимі.

"Отут було дійсно багато, але це один такий приклад, а зазвичай ворог використовує до 60% дронів типу "Шахед", а решта - "Гербери" та різні дрони-імітатори типу "Пародія", - повідомив Ігнат.

Він наголосив, що реагувати потрібно на всі типи загроз незалежно від їхньої природи.