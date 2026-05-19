На Київ летіло 90% дронів-імітаторів: у ПС розкрили деталі однієї з атак на столицю

Під час однієї з атак на Київ російські окупанти використали до 90% дронів-імітаторів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
Ігнат розповів, що кілька тижнів тому під час атаки на Київ дронів-імітаторів типу "Пародія" було близько 90%.
"Росіяни вирішили перевірити на пильність нашу протиповітряну оборону", - сказав він.
За його словами, таким чином противник намагається перевантажити систему української ППО, змушуючи її реагувати на велику кількість хибних цілей і витрачати дефіцитні боєприпаси.
Він додав, що у таких умовах кількісний фактор відіграє важливу роль, адже навіть імітаційні дрони змушують ППО працювати в повному режимі.
"Отут було дійсно багато, але це один такий приклад, а зазвичай ворог використовує до 60% дронів типу "Шахед", а решта - "Гербери" та різні дрони-імітатори типу "Пародія", - повідомив Ігнат.
Він наголосив, що реагувати потрібно на всі типи загроз незалежно від їхньої природи.
Дрон "Пародія" - це легкий безпілотник, який росіяни виготовляють із пінопласту або фанери. Він не є ні бойовим, ні розвідувальним апаратом і використовується як фальш-ціль під час масованих атак.
За конструкцією це простий літальний апарат із двигуном, крилами та мінімальним обладнанням. Він не має бойової частини та не несе вибухівки.
Як правило, після падіння таких дронів наслідків майже немає - вони можуть впасти в поле, на дорогу, застрягти на дереві або влучити у стіну без значних пошкоджень.
На відміну від ударних “Шахедів”, “Пародія” має обмежений запас ходу і зазвичай використовується для імітації масованої атаки та перевантаження української ППО.
Як розповів військовий експерт і блогер Сергій “Флеш”, такі дрони застосовуються одночасно з ударними безпілотниками і допомагають росіянам ускладнювати роботу систем протиповітряної оборони.
За його словами, “Пародії” часто потрапляють у статистику як “локаційно втрачені”, оскільки їх складно одразу ідентифікувати в темний час доби.
Мобільні вогневі групи не завжди можуть візуально відрізнити такі цілі від справжніх дронів, а їхні відбивні характеристики можуть вводити в оману системи спостереження.
Експерт також зазначає, що ці безпілотники є дешевими у виробництві - через використання простих матеріалів і відсутність паливних систем у класичному вигляді. У деяких випадках замість повноцінного бака використовується спрощена конструкція з паливним контейнером.
Окремі такі дрони вже фіксували за межами України. Зокрема, один із них виявляли на території Молдови в Каушенському районі. На місце події тоді виїжджали екстрені служби.
Нагадаємо, ввечері 2 травня у Києві лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона - місто атакували російські дрони.
Монітори зафіксували велику кількість безпілотників, що тримали курс на столицю.
Згодом з'ясувалося, що атака була нетиповою. Окупанти застосували дрони-імітатори "Пародія", щоб відвернути увагу ППО.