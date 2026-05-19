На Киев летело 90% дронов-имитаторов: в ПС раскрыли детали одной из атак на столицу

Игнат рассказал, что несколько недель назад во время атаки на Киев дронов-имитаторов типа "Пародия" было около 90%.

"Россияне решили проверить на бдительность нашу противовоздушную оборону", - сказал он.

По его словам, таким образом противник пытается перегрузить систему украинской ПВО, заставляя ее реагировать на большое количество ложных целей и тратить дефицитные боеприпасы.

Он добавил, что в таких условиях количественный фактор играет важную роль, ведь даже имитационные дроны заставляют ПВО работать в полном режиме.

"Тут было действительно много, но это один такой пример, а обычно враг использует до 60% дронов типа "Шахед", а остальные - "Герберы" и различные дроны-имитаторы типа "Пародия", - сообщил Игнат.

Он отметил, что реагировать нужно на все типы угроз независимо от их природы.