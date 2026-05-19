Война в Украине

На Киев летело 90% дронов-имитаторов: в ПС раскрыли детали одной из атак на столицу

13:25 19.05.2026 Вт
В Воздушных силах рассказали о тактике российских атак дронами
aimg Ирина Глухова
Фото: дроны-имитатор "Пародия" (t.me/serhii_flash)

Во время одной из атак на Киев российские оккупанты использовали до 90% дронов-имитаторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что несколько недель назад во время атаки на Киев дронов-имитаторов типа "Пародия" было около 90%.

"Россияне решили проверить на бдительность нашу противовоздушную оборону", - сказал он.

По его словам, таким образом противник пытается перегрузить систему украинской ПВО, заставляя ее реагировать на большое количество ложных целей и тратить дефицитные боеприпасы.

Он добавил, что в таких условиях количественный фактор играет важную роль, ведь даже имитационные дроны заставляют ПВО работать в полном режиме.

"Тут было действительно много, но это один такой пример, а обычно враг использует до 60% дронов типа "Шахед", а остальные - "Герберы" и различные дроны-имитаторы типа "Пародия", - сообщил Игнат.

Он отметил, что реагировать нужно на все типы угроз независимо от их природы.

Что известно о дроне "Пародия"

Дрон "Пародия" - это легкий беспилотник, который россияне изготавливают из пенопласта или фанеры. Он не является ни боевым, ни разведывательным аппаратом и используется как фальш-цель во время массированных атак.

По конструкции это простой летательный аппарат с двигателем, крыльями и минимальным оборудованием. Он не имеет боевой части и не несет взрывчатки.

Как правило, после падения таких дронов последствий почти нет - они могут упасть в поле, на дорогу, застрять на дереве или попасть в стену без значительных повреждений.

В отличие от ударных "Шахедов", "Пародия" имеет ограниченный запас хода и обычно используется для имитации массированной атаки и перегрузки украинской ПВО.

Как рассказал военный эксперт и блогер Сергей "Флеш", такие дроны применяются одновременно с ударными беспилотниками и помогают россиянам затруднять работу систем противовоздушной обороны.

По его словам, "Пародии" часто попадают в статистику как "локально потерянные", поскольку их сложно сразу идентифицировать в темное время суток.

Мобильные огневые группы не всегда могут визуально отличить такие цели от настоящих дронов, а их отражательные характеристики могут вводить в заблуждение системы наблюдения.

Эксперт также отмечает, что эти беспилотники являются дешевыми в производстве - из-за использования простых материалов и отсутствия топливных систем в классическом виде. В некоторых случаях вместо полноценного бака используется упрощенная конструкция с топливным контейнером.

Отдельные такие дроны уже фиксировали за пределами Украины. В частности, один из них обнаруживали на территории Молдовы в Каушенском районе. На место происшествия тогда выезжали экстренные службы.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве раздавались взрывы. Работала противовоздушная оборона - город атаковали российские дроны.

Мониторы зафиксировали большое количество беспилотников, которые держали курс на столицу.

Впоследствии выяснилось, что атака была нетипичной. Оккупанты применили дроны-имитаторы "Пародия", чтобы отвлечь внимание ПВО.

