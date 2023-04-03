У Повітряних силах розповіли, з якого напрямку росіяни найчастіше запускають "Шахеди"

"Зазвичай це Брянська область, район аеродрому Сеща. Запускається невеликими партіями по 10-15 БПЛА цього типу. Так вони виявляють слабкі місця нашої ППО завдяки різним джерелам і виснажують нашу ППО, бо ми витрачаємо на них зенітні ракети", - сказав він.

Ігнат зазначив, що збиттям дронів, зокрема, займаються мобільні вогневі групи, у яких на озброєнні перебувають гармати та ПЗРК. При цьому речник підкреслив, що збивати цілі вночі складно. Тому на озброєння мобільних груп від держави та волонтерів надходять прилади нічного бачення, тепловізори та прожектори, які допомагають їм у роботі. При цьому, за словами Ігната, основою, які збивають цілі, мають бути ракети, що мають радіолокаційну прив'язку.

Нагадаємо, в вночі 31 березня росіяни обстріляли Україну ракетами ЗРК С-300 та дронами-камікадзе. Окупанти випустили 10 безпілотників, 9 з яких знищили сили ППО.

Окрім того, у Повітряних силах показали знищення "Шахедів" уночі.

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