В Воздушных силах рассказали, с какого направления россияне чаще всего запускают "Шахеды"

"Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10-15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты", - сказал он.

Игнат отметил, что сбитием дронов, в частности, занимаются мобильные огневые группы, у которых на вооружении находятся пушки и ПЗРК. При этом спикер подчеркнул, что сбивать цели ночью сложно. Поэтому на вооружение мобильных групп от государства и волонтеров поступают приборы ночного видения, тепловизоры и прожекторы, которые помогают им в работе. При этом, по словам Игната, основой, которая сбивает цели, должны быть ракеты с радиолокационной привязкой.

Напомним, ночью 31 марта россияне обстреляли Украину ракетами ЗРК С-300 и дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 10 беспилотников, 9 из которых уничтожили силы ПВО.

Кроме того, в Воздушных силах показали уничтожение "Шахедов" ночью.

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