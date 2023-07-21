У Повітряних силах розповіли, як відстежують пуски ракет та дронів

В середині червня Повітряні сили вирішили повідомляти про загрози атак у своєму Telegram-каналі.

Ігнат зазначив, що веденням Telegram-каналу займається прес-служба і невелика група людей. Вони цілодобово стежать за усіма сигналами та оперативно подають інформацію.

Він додав, що рішення про те, щоб повідомляти українців про певні види загроз ухвалило керівництво держави: "Тому ми на себе теж взяли трохи додаткової роботи, іншу відкинули, бо це важливіше. Тому ведемо його".

https://www.youtube.com/watch?v=Xq7WTtcVl48&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%91%D0%9A-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

Як Повітряні сили відстежують загрози?

"Нам просто надають оперативну інформацію з органів військового управління, є відповідні розпорядження. І ми вже в себе дивимось і аналізуємо, як подавати цю інформацію", - сказав Ігнат.

Речник зазначив, що у Telegram-каналі не оголошують про усі тривоги, щоб не дуже хвилювати людей, особливо вночі. Він зазначив, що потрібно зважувати та оцінювати конкретну загрозу, небезпеку або ж загалом подавати одним повідомленням.

Так, за його словами, якщо працює тактична авіація, тривога взагалі може бути нескінченною.

"Тому треба розуміти, що цей канал, як правило, повідомляє, коли є серйозна загроза, коли злітає Ту-22, Ту-95, Ту-160, коли є інформація про пуски з кораблів, про пуски "Шахедів" - очевидно, про це треба попереджати. Або ж коли в регіоні працює наша ППО - теж. Треба, щоб люди теж йшли в укриття, бо від збитих цілей теж можуть десь впасти уламки", - сказав він.

Інформація про загрози надходить з різних джерел. Так, є радіолокаційні станції, які розташовані по території всієї країни. Також Україна отримує інформацію від союзників.

"Ясно, що коли злітають, наприклад, Ту-160 чи Ту-95, то ми отримуємо цю інформацію звідкись, тому що ми самостійно не можемо це відстежувати. Тут потрібна і космічна розвідка. Тому усі джерела інформації використовуємо", - сказав він.

При цьому Ігнат зауважив, що не завжди ця інформація надходить вчасно. Іноді буває так, що тривога не оголошується, а лунає вибух.

Він додав, що необхідно розуміти, що росіяни можуть з дистанції 100 км випустити ракети С-300, РСЗВ або "Іскандер-К", або "Точка-У". Від пуску ракети до прильоту може бути менше хвилини.

Проте якщо така інформація є - Повітряні сили намагаються її давати.

Про які загрози повідомляють у Telegram-каналі:

Повітряні сили оголошують про ракетну, балістичну чи дронову небезпеку для України.

Так, вони сповідають про: