Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть про загрози атак в Telegram, - Ігнат

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози атак дронами та можливих ракетних ударів. Актуальну інформацію можна буде дізнатись у Telegram-каналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили", - розповів він.

Ігнат нагадав, що дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни, за словами речника, довіряють тому чи іншому пабліку, і "постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує".

Про які загрози повідомлятиметься:

про нічні удари "шахедами";

про злети Ту-22М3, які найчастіше піднімаються з аеродрому "Шайковка" і можуть вдарити ракетами Х-22;

про злети Ту-95, які злітають з різних аеродромів РФ, завдають ударів із району Каспію ракетами Х-101;

про атаки з кораблів ракетами "Калібр".

Повітряна тривога в Україні

Близько 12:00 16 червня у Telegram-каналі Повітряних сил вже повідомили, що є загроза ракетної атаки території України. Росія випустила "Калібри" з Чорного моря.

У частині регіонів України, зокрема в Києві та області, оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що в Київській області та на підступах до Києва під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Повідомляється про вибухи в Подільському районі. Є загроза атаки балістичними ракетами. Жителів центральних, східних та західних областей закликають бути у укриттях.