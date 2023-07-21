В Воздушных силах рассказали, как отслеживают пуски ракет и дронов

В середине июня Воздушные силы решили сообщать об угрозах атак в своем Telegram-канале.

Игнат отметил, что ведением Telegram-канала занимается пресс-служба и небольшая группа людей. Они круглосуточно следят за всеми сигналами и оперативно представляют информацию.

Он добавил, что решение о том, чтобы сообщать украинцам о некоторых видах угроз приняло руководство государства: "Поэтому мы на себя тоже взяли немного дополнительной работы, другую отбросили, потому что это важнее. Поэтому ведем его".

Как Воздушные силы отслеживают угрозы?

"Нам просто предоставляют оперативную информацию из органов военного управления, есть соответствующие распоряжения. И мы уже у себя смотрим и анализируем, как представлять эту информацию", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что в Telegram-канале не объявляют все тревоги, чтобы не очень волновать людей, особенно ночью. Он отметил, что нужно взвешивать и оценивать конкретную угрозу, опасность или вообще подавать одним сообщением.

Так, по его словам, если работает тактическая авиация, тревога вообще может быть бесконечной.

"Поэтому надо понимать, что этот канал, как правило, сообщает, когда есть серьезная угроза, когда взлетает Ту-22, Ту-95, Ту-160, когда есть информация о пусках с кораблей, о пусках "Шахедов" - очевидно, об этом надо предупреждать. Или же когда в регионе работает наше ПВО - тоже. Надо, чтобы люди тоже шли в укрытие, потому что от сбитых целей тоже могут где-то упасть обломки", - сказал он.

Информация об угрозах поступает из разных источников. Так, есть радиолокационные станции, которые расположены по территории всей страны. Также Украина получает информацию от союзников.

"Ясно, что когда взлетают, например Ту-160 или Ту-95, то мы получаем эту информацию откуда-то, потому что мы самостоятельно не можем это отслеживать. Здесь нужна и космическая разведка. Поэтому все источники информации используем", - сказал он.

При этом Игнат отметил, что не всегда эта информация поступает вовремя. Иногда бывает так, что тревога не объявляется, а раздается взрыв.

Он добавил, что необходимо понимать, что россияне могут с дистанции 100 км выпустить ракеты С-300, РСЗО или "Искандер-К", или "Точка-У". От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты.

Однако если такая информация есть - Воздушные силы пытаются ее подавать.

О каких угрозах сообщают в Telegram-канале:

Воздушные силы объявляют о ракетной, баллистической или дроновой опасности для Украины.

Так, они объявляют о: