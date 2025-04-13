У Повітряних силах розповіли, як ППО відбила дронову атаку росіян

Обстріл РФ по Україні

Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Зокрема, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.

Зазначимо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, з початку квітня Росія повернулся до звичної тактики атак ударними дронами "Shahed". Крім того, окупанти почали застосовувати нову схему обстрілів по Україні.

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