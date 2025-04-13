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У Повітряних силах розповіли, як ППО відбила дронову атаку росіян

Фото: ППО збила 43 з 55 російських дронів під час атаки 13 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну 55 дронами в ніч на 13 квітня. Протиповітряна оборона збила більшість із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 квітня противник атакував 55 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - ідеться в повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни", - кажуть військові.

Також 12 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

 

Обстріл РФ по Україні

Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Зокрема, в ніч на 13 квітня Росія атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.

Зазначимо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, з початку квітня Росія повернулся до звичної тактики атак ударними дронами "Shahed". Крім того, окупанти почали застосовувати нову схему обстрілів по Україні.

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