В Воздушных силах рассказали, как ПВО отразила дроновую атаку россиян

Обстрел РФ по Украине

Поздно вечером, 12 апреля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

В частности, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Киев дронами. Российские войска направили на столицу Украины около 30 беспилотников.

Отметим, что по данным аналитиков Института изучения войны, с начала апреля Россия вернулась к привычной тактике атак ударными дронами "Shahed". Кроме того, оккупанты начали применять новую схему обстрелов по Украине.

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