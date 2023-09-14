У Повітряних силах розповіли про характер російських атак протягом місяця

Російські окупанти протягом останнього місяця майже кожної ночі б'ють по території України "Шахедами". Вони діють шаблонно та щоразу випускають приблизно однакову кількість дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

У нього запитали, який характер атак росіян фіксують Повітряні сили протягом останнього місяця.

"Змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба, вже все фактично шаблонно. Тому, що приблизна кількість БпЛА, 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо теж стабільно. Тому, противник фактично щоночі вже завдає ударів "Шахедами"", - сказав речник.

Ігнат додав, що окупанти часто атакують портову інфраструктуру, від чого страждає Одеська область.

До того ж, фіксується зміна напрямку - загарбники атакують "Шахедами" в різних регіонах, і напрямки ударів збільшуються.

"Раніше це було один-два (напрямки - ред.), а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда і так далі", - додав він.

Окрім того, речник зауважив, що Україні необхідно нарощувати мобільні вогневі групи, які знищують ударні дрони, адже найближчим часом окупанти будуть збільшувати їх використання.

Нічна атака по Україні

Сьогодні вночі у низці областей України оголошували повітряна тривога. У Повітряних силах України попереджали про загрозу атаки дронів. Зокрема, про вибухи повідомляли у Дніпрі.

Пізніше ПС повідомили, що росіяни випустили по Україні 22 "Шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Нашим військовим вдалося знищити 17 безпілотників.

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