ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах рассказали о характере российских атак в течение месяца

Четверг 14 сентября 2023 12:02
UA EN RU
В Воздушных силах рассказали о характере российских атак в течение месяца Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в течение последнего месяца почти каждую ночь бьют по территории Украины "Шахедами". Они действуют шаблонно и каждый раз выпускают примерно одинаковое количество дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

У него спросили, какой характер атак россиян фиксируют Воздушные силы в течение последнего месяца.

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже все фактически шаблонно. Потому что приблизительное количество БпЛА, 20-30, приблизительный процент ущерба, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно. Поэтому противник фактически каждую ночь уже наносит удары". "Шахедами"", - сказал спикер.

Игнат добавил, что оккупанты часто атакуют портовую инфраструктуру, от чего страдает Одесская область.

К тому же, фиксируется смена направления - захватчики атакуют "Шахедами" в разных регионах, и направления ударов увеличиваются.

"Раньше это было один-два (направления - ред.), а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", – добавил он.

Кроме того, спикер отметил, что Украине необходимо наращивать мобильные огневые группы, которые уничтожают ударные дроны, ведь в ближайшее время оккупанты будут увеличивать их использование.

Ночная атака по Украине

Сегодня ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах Украины предупреждали об угрозе атаки дронов. В частности, о взрывах сообщали в Днепре.

Позже ПС сообщили, что россияне выпустили по Украине 22 "Шахеда" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Нашим военным удалось уничтожить 17 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Воздушные силы Украины
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ