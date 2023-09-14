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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Четвер 14 вересня 2023 00:46
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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 14 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах України раніше попередили про загрозу атаки ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під обстріл потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів тяжкою артилерією збитків та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

Крім того, окупанти регулярно завдають ударів по території регіону з використанням крилатих ракет. балістичної зброї та дронів-камікадзе.

Так, вранці 4 вересня росіяни обстріляли Дніпропетровську область, зафіксовано влучення в інфраструктурний об'єкт.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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