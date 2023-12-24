UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Повітряних силах розповіли, де збивали "Шахеди" ворога цієї ночі

Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті вночі 24 грудня ворожі "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під час відбиття повітряної атаки російських загарбників із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" по Україні цієї ночі сили та засоби ППО ЗСУ працювали у п'ятьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Військові зазначили, що у ніч проти 24 грудня окупанти атакували 15-ма "Шахедами", які запускали із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей", - йдеться у публікації.

Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram вранці, вніч на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири "Шахеди".

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генерального штабу сьогодні повідомлялося, що окупанти у ніч проти 24 грудня запустили 16 "Шахедів", і з них було збито 15 дронів-камікадзе.

Атаки "Шахедів" по Україні

Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по населених пунктах України.

Так, після опівночі в Хмельницькій ОВА розповіли про роботу систем ППО через ворожі ударні БПЛА, що були зафіксовані в регіоні. Крім того, ввечері 23 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про рух ворожих безпілотників в бік області.

Також у суботу росіяни для ударів по Дніпропетровській області застосували 9 дронів-камікадзе, та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівПВОВійна Росії проти України